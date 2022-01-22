Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?

Türkiye'nin genelinde yoğun yağan kar sonrası Galatasaray-Trabzonspor maçının oynayıp oynanmayacağı sorulmaya başlandı.



Ankara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden AKŞAM'a yapılan açıklamada, "Pazar günü öğle saatlerinde kar yağışı başlayacak. Maçın başlayacağı saatlerde de kar yağışı bekliyoruz. Şu an için orta şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Maçın oynanmasına engel bir kar yağış gözükmüyor." denildi.



Sarı-Kırmızılı Yönetim de zeminin etkilenmemesi için tüm önlemleri almış durumda. Yetkililer tarafından hava durumu yakından takip ediliyor.





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