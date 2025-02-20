Galatasaray taraftarlarından Celtic taraftarlarına teşekkür

Galatasaray taraftarları, AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartlarla Celtic taraftarlarına, Filistin'e destekleri için teşekkür etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray taraftarlarından Celtic taraftarlarına teşekkür
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20 Şubat 2025 21:39
Galatasaraylı taraftarlar, Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartla Celtic'e teşekkür etti.

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları hemen hemen tüm karşılaşmalarında yaptıkları koreografi ve oluşturdukları tribün ambiyanslarıyla İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek mesajları veriyordu.

Galatasaray taraftarları da AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartlarla Celtic taraftarlarına teşekkür etti.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Doğu Tribünü'nde açılan pankartta, "Filistin'e olan sarsılmaz destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Ayrıca kale arkasında yer alan tribünlerde de 'Filistin'deki soykırımı durdurun' ve 'Filistin özgür değilse, dünya tutsaktır' yazılı pankartlara yer verildi.




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