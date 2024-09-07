Galatasaray taraftarından Henry Onyekuru çılgınlığı!

Henry Onyekuru'nun Victor Osimhen'ın transferi konusundaki çabaları, Galatasaray taraftarını mest etti. Taraftarlar, Onyekuru'ya yeniden Sarı-Kırmızılı formanın giydirilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından Henry Onyekuru çılgınlığı!
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07 Eylül 2024 13:01
Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun Victor Osimhen'ın transferi konusundaki çabaları, Galatasaray taraftarını mest etti. Sarı-Kırmızılılar, kanat oyuncusu arayan yönetimin Onyekuru'ya yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giydirmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

TARAFTARLAR ONYEKURU'YU İSTİYOR

Victor Osimhen, Galatasaray'a geldikten sonra yaptığı açıklamada, yakın arkadaşı Henry Onyekuru ile konuştuğunu ve onun sözlerinin de bu transferde etkili olduğunu söylemişti. Daha önce 3 farklı dönemde kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Nijeryalı futbolcu için taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı. Yönetim, bir kanat transferi yapmak istiyor ve bir süredir Filip Kostic ve Jhon Arias için çalışıyor. Sarı-Kırmızılı futbolseverler ise Galatasaray'da 71 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergileyen ve Osimhen'in transferinde etkili olan Henry Onyekuru'nun geri getirilmesini istiyor. Yıldız futbolcu şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya'da forma giyiyor.



DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Onyekuru'nun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Süper Lig ekiplerinden, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un da yıldız futbolcuya ilgisi var. Galatasaray Yönetimi'nin, taraftarın bu talebine karşılık Henry Onyekuru için bir girişimde bulunup bulunmayacağı şimdilik belirsiz. Öte yandan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Aslan'a geri dönüp Osimhen ile birlikte oynamayı fazlasıyla istiyor.  

 
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