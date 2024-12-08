Galatasaray, son 3 maçta geriye düşmesine rağmen kazandı

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu.
Son olarak Sivasspor maçında 1-0 geri düşen Galatasaray, eksik olmasına rağmen geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu.
Son olarak Sivasspor maçında 1-0 geri düşen Galatasaray, eksik olmasına rağmen geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti.