Galatasaray, son 3 maçta geriye düşmesine rağmen kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 3 maçta ilk golü yemesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son 3 maçta geriye düşmesine rağmen kazandı
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08 Aralık 2024 20:02
Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu.

Son olarak Sivasspor maçında 1-0 geri düşen Galatasaray, eksik olmasına rağmen geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti.

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