Galatasaray savunmada geçilmiyor!

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atarken kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray savunmada geçilmiyor!
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04 Mart 2024 00:11
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu sezon 15 lig maçında kalesini gole kapattı.

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