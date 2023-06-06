Galatasaray, rekorların şampiyonu oldu! Rakiplerine fark attı!

Sezon içinde 14'te 14 yapan, 31 yılın en az gol yiyen şampiyonu olan Galatasaray, 2.44 puan ortalaması tutturdu. G.Saray, yüzde 77.8 galibiyet oranı yakaladı...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, rekorların şampiyonu oldu! Rakiplerine fark attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2023 13:16
Şampiyon Galatasaray bu sezon yıldızlarla dolu kadrosuyla rakiplerine büyük farklar attı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon birçok rekorun da sahibi oldu. Galatasaray, 32 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada mağlup ederek tarihe geçen bir istatistik elde etmeyi başardı.

Ayrıca son 31 yılın en az gol yiyen şampiyonu oldu. Bu sezonu 88 puanla bitirmeyi garantileyen Galatasaray, Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi (77.8) ve puan ortalaması (2.44) yakaladığı sezona ulaştı.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KURDULAR

Sarı-kırmızılılar sezon içinde yaptıkları 14'te 14'lük seriyle birlikte rakiplerine büyük psikolojik üstünlük kurdular. Bu sezon Süper Lig'de en yüksek gol beklentisi yakalayan (73.4 xG), rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (1133), en fazla toplam (638) ve isabetli (248) şut çeken, net gol pozisyonuna giren (111) ve kafa golü atan (14) takım da Galatasaray oldu.

Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde müthiş bir başarı elde ederek taraftarlarına adeta bayram yaşattı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery