Galatasaray, Polonya'da Türk buldu!

Avrupa çapında gurbetçi yetenek arayışına başlayan Galatasaray, Polonya 2. Lig temsilcisi Podbeskidzie Bielsko'da oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'i transfer etmek istiyor.
Scout ekibinin önerdiği futbolcular arasında yer alan Yiğit Emre için Galatasaraylı yetkililer harekete geçti. Podbeskidzie Bielsko ile bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan Yiğit Emre Çeltik, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
ALTINORDU ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Altınordu altyapısında yetişen genç futbolcu daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard'da forma giydi.
20 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de oynadı.
Scout ekibinin önerdiği futbolcular arasında yer alan Yiğit Emre için Galatasaraylı yetkililer harekete geçti. Podbeskidzie Bielsko ile bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan Yiğit Emre Çeltik, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.
ALTINORDU ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Altınordu altyapısında yetişen genç futbolcu daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard'da forma giydi.
20 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de oynadı.
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