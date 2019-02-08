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Galatasaray öncesi Benfica savunmasında alarm!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın savunmadaki önemli ismi Jardel sakatlandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray öncesi Benfica savunmasında alarm!
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08 Şubat 2019 15:55
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'ya savunmanın banko oyuncularından Jardel'den kötü haber geldi.

Benfica'nın Sporting Lizbon ile oynadığı derbide sakatlanan 32 yaşındaki oyuncunun Portekiz Ligi'nde oynanacak Nacional maçında kesin olarak oynamayacağı, Galatasaray maçına da yetişmesinin zor olduğu belirtildi. 

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Benfica forması ile toplam 33 maça çıktı ve 3 gol kaydetmişti.

SAVUNMADA SAKATLIK KRİZİ

Jardel'in yanı sıra defansın bir diğer ismi German Conti'nin de sakat olması Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin canını sıktı. Lage'nin Galatasaray karşısında stoper ikilisi olarak Ferro ve Ruben Dias'ı hazırladığı kaydedildi.

Portekiz ekibinde sakatlığı süren Sırp orta saha Ljubomir Fejsa'nın ise iyileşmeye başladığı ve Galatasaray karşısında oynama şansının olduğu açıklandı.

Galatasaray ile Benfica, 14 Şubat tarihinde İstanbul'da karşılaşacak. Rövanş ise 21 Şubat'ta Lizbon'da oynanacak.

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