Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray , buradaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşılaştı. Merkur Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta Sarı-Kırmızılılar, 2-1 mağlup oldu.



Karşılaşmada ilk gol, 7. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.



İlk yarısı Galatasaray'ın 1- 0 üstünlüğüyle tamamlandığı maçta Graz ekibi 54 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleri ile öne geçti.



Karşılaşmada başka gol olmazken Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.



Galatasaray'ın kalan hazırlık maçları şu şekilde:



13 Temmuz Çarşamba:



20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)



16 Temmuz Cumartesi:



20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)



19 Temmuz Salı:



19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)





















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