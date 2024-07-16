Galatasaray'ın sağ bek için A-B planı

Guela Doue için bir türlü Rennes ile anlaşma zemini bulamayan Galatasaray, sağ bek için rotasını Mazraoui ve Montiel'e çevirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın sağ bek için A-B planı
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16 Temmuz 2024 09:47
Acil koduyla sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Noussair Mazraoui.

Sport Bild'in haberine göre Sacha Boey, Stanisic ve Kimmich'le girdiği rekabette gözden düşen Bayern Münih'in Faslı futbolcusu, ayrılık isteğini Alman devine iletti. Bu gelişmenin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı.

Bayern'le 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve 30 milyon Euro piyasa değeri bulunan Mazraoui'yi ilk etapta kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, yüksek bonservis talebi olması halinde bu ismin alternatifini de hazırladı.

B PLANI: GONZALO MONTIEL

Sezonu Nottingham'da kiralık olarak geçiren Sevilla'nın Arjantinli futbolcusu Gonzalo Montiel için de temaslar başladı.

Copa America'da şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu sağ bekte ciddi bir alternatif konumunda. 

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