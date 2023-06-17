Galatasaray'ın ihtiyar delikanlısı Fernando Muslera!

12. sezonunda 6'ncı Süper Lig zaferini yaşayan Fernando Muslera, performansıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın ihtiyar delikanlısı Fernando Muslera!
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17 Haziran 2023 10:55
Futbolun değişmez kuralı "Atanınla tutanın iyi olursa kazanırsın" sözü Fernando Muslera ile Galatasaray'da hayat buluyor.

37 yaşında olmasına rağmen rakiplerini gölgede bırakan kaptanın bu sezonki oyunu, onu uluslararası arenanın en iyileri arasına taşıdı.

Oynadığı 33 karşılaşmanın 16'sında gol yemeyerek ligin zirvesine yerleşen Muslera, bu alanda Napoli'den Alex Meret ile beraber Avrupa'nın da en başarılı 4 numaralı kalecisi oldu.

İlk sırada Barcelona'nın Alman file bekçisi Ter Stegen (26) bulunurken liste Lazio'dan İvan Provedel (21) ve Manchester United'dan De Gea (17) şeklinde devam etti.

Kalesini 16 maçta kapatıp şampiyonluğun mimarlarından olan Muslera, ayrıca son 11 yılının da en iyi derecesine imza attı.

Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takıma geldiği 2011-12 sezonunda oynadığı 33 mücadelenin 17'sinde gol yemeyerek kariyerinin zirvesini görmüştü. 

 
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