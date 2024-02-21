Galatasaray'ın biyonik adamı Barış Alper!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz tam bir biyonik adam... Milli futbolcu,
neredeyse maç kaçırmıyor.
46 MAÇA ÇIKTI
Sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadığı Sivasspor deplasmanı dışında Galatasaray'ın tüm resmi karşılaşmalarında (40) forma giyen yıldız futbolcu, A Milli Takım ile de altı kez sahaya çıktı. Yani Zalgiris maçıyla 25 Temmuz'da başlayan fikstürde henüz şubat ayı bitmeden 46 resmi maça çıktı.
70 KEZ FORMA GİYEBİLİR
Galatasaray tüm kupalarda final oynar, milli takımla da iki hazırlık maçında görev alırsa Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'e kadar 70 kez forma giymiş olacak.
neredeyse maç kaçırmıyor.
46 MAÇA ÇIKTI
Sarı kart cezalısı olduğu için oynayamadığı Sivasspor deplasmanı dışında Galatasaray'ın tüm resmi karşılaşmalarında (40) forma giyen yıldız futbolcu, A Milli Takım ile de altı kez sahaya çıktı. Yani Zalgiris maçıyla 25 Temmuz'da başlayan fikstürde henüz şubat ayı bitmeden 46 resmi maça çıktı.
70 KEZ FORMA GİYEBİLİR
Galatasaray tüm kupalarda final oynar, milli takımla da iki hazırlık maçında görev alırsa Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'e kadar 70 kez forma giymiş olacak.