Galatasaray'ın Belçika takımlarına karşı şansı tutmuyor!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Belçika takımlarına karşı Avrupa'da 9. maçına çıkan Sarı-Kırmızılılar, yeniden galibiyet elde edemedi.
Temsilcimiz, söz konusu 9 karşılaşmada 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Bu karşılaşmayla birlikte Belçika takımlarına karşı Avrupa'da 9. maçına çıkan Sarı-Kırmızılılar, yeniden galibiyet elde edemedi.
Temsilcimiz, söz konusu 9 karşılaşmada 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.