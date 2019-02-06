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Galatasaray - Hatayspor maçında kırmızı kart

Hatayspor'da kaleci Ömer, Galatasaray maçının 41. dakikasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray - Hatayspor maçında kırmızı kart
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06 Şubat 2019 21:21
Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında deplasman ekibi 41. dakikada 10 kişi kaldı.

40. dakikada Galatasaray'da Fernando ceza alanı arkasına koşu yaptı ve kaleci Ömer ile karşı karşıya kaldı. Fernando üstünden topu aşırtmak isterken, kaleci Ömer ceza alanı dışında elleriyle topun kaleye gitmesini engelledi.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, bu pozisyonun ardından oyuncuyu sarı kart ile cezalandırdı ve Galatasaray'da oyuncular pozisyonun kırmızı kart olması yönünde itirazlarda bulundu.

Öğretmenoğlu, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısının ardından ekrana giderek pozisyonu tekrar inceledi ve Ömer'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

10 kişi kalan Hatayspor'da Gomis oyundan alındı ve kaleci Akın Alkan oyuna dahil olundu.



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