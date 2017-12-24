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Galatasaray - Göztepe maçında tartışılan pozisyonlar

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Göztepe maçının ilk ve ikinci yarısında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları tartışıldı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray - Göztepe maçında tartışılan pozisyonlar
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24 Aralık 2017 19:42
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında yarısında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Maçın 7. dakikasında Göztepeli Andre Castro, Galatasaray ceza sahası içinde Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'da Fernando Muslera, pozisyonun penaltı olmadığı yönünde ısrarlı şekilde itiraz etti ama sonuç değişmedi.

ERMAN TOROĞLU: "PENALTI POZİSYONU DOĞRU"

Eski hakemlerden Erman Toroğlu, "Penaltı pozisyonu doğru karar" yorumunda bulundu. 

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ AN

Maçın 58. dakikada Yasin Öztekin, ceza sahasının içinde Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonda devam kararı verdi. Bu karara Yasin Öztekin ve Galatasaray yedek kulübesi büyük tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki Koray Günter, pozisyonun ardından sarı kartı gördü.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon...


Göztepe'nin penaltı kazandığı pozisyon...


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