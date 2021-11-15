Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri satışa sunuldu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise 16 Kasım Salı günü başlanacak.



Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.









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