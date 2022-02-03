Galatasaray, Erick Pulgar'ı renklerine bağladı

Galatasaray, Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis'in ardından bir transferi daha açıkladı.



Sarı-kırmızılılar, Fiorentina'dan Erick Pulgar'ın transferini yayınladığı bir video ile açıkladı. Galatasaray'ın açıklamasında 28 yaşındaki futbolcunun sezonun sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.



İmzanın ardından açıklamada bulunan Şilili oyuncu, " Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.



Galatasaray'ın transfer açıklaması şu şekilde:



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.



15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin batı kıyı kentlerinde Antofagasta'da dünyaya gelen Pulgar, doğduğu kentte futbol hayatına başladı. Antofagasta altyapısından 2013 yılında A takıma yükselen orta saha-ön libero oyuncusu, bir sonraki sene CD Universidad Católica'ya transfer oldu.



Burada ortaya koyduğu performansla Şili A Milli Takımı'na yükseldi ve ilk maçına 28 Ocak 2015 tarihinde ABD'ye karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. Şili'nin 2016'da Arjantin'e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadrodaydı. Şili A Milli Takımı'nda 37 maçta 4 gollük istatistiği bulunuyor.



2015-16 yaz transferi sezonunda Bologna'ya transfer olarak kariyerinde farklı bir sayfa açan Pulgar, burada geçirdiği başarılı üç sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina'nın yolunu tuttu. İtalyan kulüplerinde 188 maça çıkarak 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.



İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra hava toplarında fark yaratan Şilili ön libero, duran top kullanma yeteneğiyle de fark yaratıyor.



Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.





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