Galatasaray, Eren Elmalı için yeniden devrede!

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen milli sol bek Eren Elmalı'nın transferi için yeniden devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Galatasaray, Eren Elmalı için yeniden devrede!
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30 Ocak 2025 08:17
Galatasaray sol bek mevkine Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı'yı istemiş ancak transfer görüşmeleri, bordo-mavili kulübün nakit isteği sebebiyle durmuştu.

Yaklaşık 10 günlük aranın ardından sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Trabzonspor ile bir kez daha iletişime geçti. Galatasaraylı idarecilerin, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini aktararak "Tekrar görüşelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi 5 milyon Euro peşin para istemiş, Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve ileri seviyeye geçilememişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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