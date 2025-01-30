Galatasaray, Eren Elmalı için yeniden devrede!

Galatasaray sol bek mevkine Trabzonspor'un milli futbolcusu Eren Elmalı'yı istemiş ancak transfer görüşmeleri, bordo-mavili kulübün nakit isteği sebebiyle durmuştu.
Yaklaşık 10 günlük aranın ardından sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Trabzonspor ile bir kez daha iletişime geçti. Galatasaraylı idarecilerin, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini aktararak "Tekrar görüşelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi 5 milyon Euro peşin para istemiş, Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve ileri seviyeye geçilememişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Yaklaşık 10 günlük aranın ardından sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Trabzonspor ile bir kez daha iletişime geçti. Galatasaraylı idarecilerin, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini aktararak "Tekrar görüşelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi 5 milyon Euro peşin para istemiş, Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve ileri seviyeye geçilememişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.