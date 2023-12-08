Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı

Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka Lassa forması giyen David McCormack'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı
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08 Aralık 2023 18:15
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı.

Galatasaray Ekmas, son olarak Darüşşafaka Lassa formasını giyen Birleşik Amerikalı pivot David McCormack'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Galatasaray Ekmas, 208 cm boyundaki pivot McCormack'ı 1+1 yıllığına kadrosuna ekleyerek güçlenmeye devam etti. 2022 NCAA Şampiyona uzun oyuncu David McCormack 2022/23 sezonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bu sezon başından itibaren ise Darüşşafaka Lassa forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyordu. Yeni transferimiz David McCormack'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."

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