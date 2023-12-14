Galatasaray Ekmas, Benfica'ya şans tanımadı

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında SL Benfica'yı deplasmanda 87-63 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Ekmas, Benfica'ya şans tanımadı
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14 Aralık 2023 01:26
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Portekiz'in Benfica takımını deplasmanda 87-63 yendi.

Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 34-31 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği 61-53 önde galip bitiren Galatasaray Ekmas, maçı da 87-63 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip grubun 6. haftasında Yunanistan ekibi PAOK'la 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

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