Galatasaray, Efeler Ligi 5-8'incilik maçında avantajı kaptı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta 3-2 kazandı.
Serinin ikinci karşılaşması 19 Nisan Salı günü Bursa'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Nurper Özbar
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sedlacek, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Umut Özdemir, Efe Er, Berkun Eber Üstündağ)
Setler: 19-25, 20-25, 26-24, 25-21, 15-13
Süre: 136 dakika (24, 28, 34, 28, 22)
Karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta 3-2 kazandı.
Serinin ikinci karşılaşması 19 Nisan Salı günü Bursa'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Nurper Özbar
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Sedlacek, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Umut Özdemir, Efe Er, Berkun Eber Üstündağ)
Setler: 19-25, 20-25, 26-24, 25-21, 15-13
Süre: 136 dakika (24, 28, 34, 28, 22)