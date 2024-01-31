Galatasaray değil Aston Villa: Lino Sousa

Aston Villa, 19 yaşındaki sol bek Lino Sousa'nın transferi için Arsenal ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Sousa'nın tercihini İngiliz ekibinden yana kullandığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray değil Aston Villa: Lino Sousa
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31 Ocak 2024 16:26
Son güncelleme 31 Ocak 2024 16:27
Aston Villa, Arsenal'den Lino Sousa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için Arsenal ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Sousa'ya Galatasaray, Rangers ve Juventus'un da ilgi gösterdiği ancak genç oyuncunun tercihini Aston Villa'dan yana kullandığı öne sürüldü.

Sol bekin yanı sıra orta saha ve stoper hattında da görev yapabilen Sousa'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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