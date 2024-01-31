Galatasaray değil Aston Villa: Lino Sousa

Aston Villa, Arsenal'den Lino Sousa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için Arsenal ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Sousa'ya Galatasaray, Rangers ve Juventus'un da ilgi gösterdiği ancak genç oyuncunun tercihini Aston Villa'dan yana kullandığı öne sürüldü.
Sol bekin yanı sıra orta saha ve stoper hattında da görev yapabilen Sousa'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için Arsenal ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Sousa'ya Galatasaray, Rangers ve Juventus'un da ilgi gösterdiği ancak genç oyuncunun tercihini Aston Villa'dan yana kullandığı öne sürüldü.
Sol bekin yanı sıra orta saha ve stoper hattında da görev yapabilen Sousa'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.