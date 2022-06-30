Galatasaray'dan yeni kaleci hamlesi!

Gelecek sezon kalesinde sorun yaşamak istemeyen Galatasaray kolları sıvadı. Ali Emre Yanar için Altınordu ile görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılılar, genç eldiveni alıp, Muslera sonrasına hazırlamak istiyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'dan yeni kaleci hamlesi!
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30 Haziran 2022 09:50
Kiralık kaleciler Okan Kocuk Giresun'da, Batuhan Şen de Menemen'de iyi bir sezon geçirseler de Galatasaray 'ın kaleci transferi konusunda çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Sarı-Kırmızılı kulübün listesinde ilk sırada yer alan isim hiç yabancı değil. Cim Bom 1. Lig ekibi Altınordu'nun 24 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar'ı listesine aldı. 1.90'lık eldiven için Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulüp daha devrede.

750 BİN EURO TEKLİF

Bunlardan biri Danimarka'dan Nordsjaelland. Türkiye'den şu ana kadar Konyaspor 'un 450 bin Euro, Başakşehir'in 500 bin Euro teklifle Altınordu'nun kapısını çaldığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar ise 750 bin Euro'ya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

GÖRÜŞMEYİ AYHAN AKMAN YAPTI!

Altınordu'nun Ali Emre için 1.4 milyon Euro istediği, Galatasaray adına görüşmeleri bizzat Ayhan Akman'ın yürüttüğü, gelen haberler arasında. Ayhan Akman, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın altyapısında göreve başlamıştı. Alt ligleri yakından takip eden Ayhan hocanın, dış transferde Florya'ya kazandırmak istediği ilk isim de Ali Emre Yanar oldu. Genç eldivenin, özellikle de Muslera sonrası dönem için düşünüldüğü, transferin gerçekleşmesi halinde tecrübe kazanması adına tekrar kiralanabileceği ifade ediliyor.  

 
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