Galatasaray'dan Wendel için son teklif

Sağ bek transferinde Jelert'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan McTominay'la birlikte listenin üst sırasına yazdığı Zenit'ten Wendel için son bir girişimde bulundu.
İki hafta önce Zenit'in kapısını çalan Galatasaray, Sambacının bonservisi için 30 milyon euro cevabını almıştı. Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Rus kulübünü indirime zorladı.
TRANSFER YAPAMAYINCA İNDİRİME YANAŞMADI
Galatasaray teklifini bonuslarla 20 milyon euro artı sonraki satıştan pay olarak revize etti. Zenit cephesi ise 25 milyon euro bonservis talep etti.
ZENIT İNDİRİME YANAŞMIYOR
Torino'dan Ilic'i alternatif olarak düşünen Rus ekibi, bu transferi bitiremediği için Wendel'de daha fazla indirime yanaşmıyor.
ZENIT 20 MİLYON EURO ÖDEDİ
Wendel, 2020 yılında Benfica'dan 20 milyon Euro karşılığı Zenit'in yolunu tutmuştu. Zenit'te 124 maçta süre bulan Brezilyalı yıldız 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan McTominay'la birlikte listenin üst sırasına yazdığı Zenit'ten Wendel için son bir girişimde bulundu.
İki hafta önce Zenit'in kapısını çalan Galatasaray, Sambacının bonservisi için 30 milyon euro cevabını almıştı. Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Rus kulübünü indirime zorladı.
TRANSFER YAPAMAYINCA İNDİRİME YANAŞMADI
Galatasaray teklifini bonuslarla 20 milyon euro artı sonraki satıştan pay olarak revize etti. Zenit cephesi ise 25 milyon euro bonservis talep etti.
ZENIT İNDİRİME YANAŞMIYOR
Torino'dan Ilic'i alternatif olarak düşünen Rus ekibi, bu transferi bitiremediği için Wendel'de daha fazla indirime yanaşmıyor.
ZENIT 20 MİLYON EURO ÖDEDİ
Wendel, 2020 yılında Benfica'dan 20 milyon Euro karşılığı Zenit'in yolunu tutmuştu. Zenit'te 124 maçta süre bulan Brezilyalı yıldız 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu.