Galatasaray'dan stoper hamlesi: Robson Reis!

Ara transfer döneminde Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar'ı kadrosuna katan Galatasaray'ın Santos forması giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Galatasaray'dan stoper hamlesi: Robson Reis!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2022 11:08
Galatasaray'ın Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtildi.

Luyindama'yı Suudi Arabistan'a gönderen, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis iddiası geldi.

UOL Esporte'nin haberine göre Sarı-kırmızılı takımın Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için 1.5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor.

Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.