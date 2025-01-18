Galatasaray'dan sıkı pazarlık: Walker

Galatasaray, Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ı kiralamak için görüşmelere devam ediyor.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
GALATASARAY'IN HEDEFİ
Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine çekebilirse transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedilecek. Yönetim, maliyeti düşürmenin yanı sıra uygun bir satın alma opsiyonu için de masaya oturmayı planlıyor.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Walker gibi deneyimli bir ismin takıma katılmasının hem savunmayı güçlendireceği hem de Avrupa hedeflerinde önemli bir katkı sağlayacağına inandığı öğrenildi.
MILAN DA GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray'la birlikte İtalyan devi Milan da İngiliz sağ bek ile görüşmelerde bulunuyor. Yıldız futbolcunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
CITY İLE SAYISIZ BAŞARI
27 yaşındaki savunmacı, Manchester City formasıyla sayısız başarıya imza atmış ve İngiltere Milli Takımı'nın da değişilmez oyuncuları arasında yer almıştı.
Takımıyla 1.5 yıllık daha kontratı bulunan Walker, bu sezon 18 maçta forma giydi.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
GALATASARAY'IN HEDEFİ
Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine çekebilirse transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedilecek. Yönetim, maliyeti düşürmenin yanı sıra uygun bir satın alma opsiyonu için de masaya oturmayı planlıyor.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Walker gibi deneyimli bir ismin takıma katılmasının hem savunmayı güçlendireceği hem de Avrupa hedeflerinde önemli bir katkı sağlayacağına inandığı öğrenildi.
MILAN DA GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray'la birlikte İtalyan devi Milan da İngiliz sağ bek ile görüşmelerde bulunuyor. Yıldız futbolcunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
CITY İLE SAYISIZ BAŞARI
27 yaşındaki savunmacı, Manchester City formasıyla sayısız başarıya imza atmış ve İngiltere Milli Takımı'nın da değişilmez oyuncuları arasında yer almıştı.
Takımıyla 1.5 yıllık daha kontratı bulunan Walker, bu sezon 18 maçta forma giydi.