Galatasaray'dan sıkı pazarlık: Walker

Galatasaray, Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ı kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan sıkı pazarlık: Walker
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 09:42
Galatasaray, Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker'ı kiralamak için görüşmelere devam ediyor.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maliyetinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine çekebilirse transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedilecek. Yönetim, maliyeti düşürmenin yanı sıra uygun bir satın alma opsiyonu için de masaya oturmayı planlıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Walker gibi deneyimli bir ismin takıma katılmasının hem savunmayı güçlendireceği hem de Avrupa hedeflerinde önemli bir katkı sağlayacağına inandığı öğrenildi.

MILAN DA GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray'la birlikte İtalyan devi Milan da İngiliz sağ bek ile görüşmelerde bulunuyor. Yıldız futbolcunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

CITY İLE SAYISIZ BAŞARI

27 yaşındaki savunmacı, Manchester City formasıyla sayısız başarıya imza atmış ve İngiltere Milli Takımı'nın da değişilmez oyuncuları arasında yer almıştı.

Takımıyla 1.5 yıllık daha kontratı bulunan Walker, bu sezon 18 maçta forma giydi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery