Galatasaray'dan PAOK'a 'Burası İstanbul' yanıtı

PAOK'un Galatasaray maçı öncesi "Konstantinopolis'e giden yol" paylaşımına sarı-kırmızılı ekipten sahada ve sosyal medyada çarpıcı bir yanıt geldi.

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Galatasaray'dan PAOK'a 'Burası İstanbul' yanıtı
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27 Eylül 2024 16:03
Galatasaray'dan PAOK'un "Konstantinopolis'e giden yol!" paylaşımına dikkat çeken yanıt geldi.

Yunanistan temsilcisi PAOK, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi sosyal medya hesaplarından İstanbul'a gelişlerini "Konstantinopolis'e giden yol!" sözleriyle duyurmuştu. Bu paylaşım, iki takım arasındaki rekabeti sosyal medyaya da taşımıştı.

Ancak Galatasaray, sahada olduğu gibi sosyal medyada da bu mesaja yanıt vermekte gecikmedi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-1'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından Nil Karaibrahimgil'in "Burası İstanbul" şarkısı eşliğinde attıkları golleri paylaştı. Bu paylaşım, rakibine hem sahada hem de sosyal medya arenasında güçlü bir karşılık verdi.

Galatasaray'ın bu yaratıcı paylaşımı, taraftarlar arasında büyük beğeni toplarken, PAOK'un gönderisine de bir yanıt niteliği taşıdı.

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