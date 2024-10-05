Galatasaray'dan Osimhen maskesi için açıklama!

Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Osimhen maskesi için açıklama!
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05 Ekim 2024 13:08
Victor Osimhen ile özdeşleşen maskeyi kulüp mağazalarında satışa çıkaran Galatasaray, bu maskelerin spor yasası gereği stada alınmayacağı duyurdu.

OSIMHEN MASKESİ STADA ALINMAYACAK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." ifadeleri yer aldı. 

 
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