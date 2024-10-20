Galatasaray'dan olay paylaşım!

Galatasaray, Antalyaspor maçında yaşanan üç pozisyon için paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan olay paylaşım!
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20 Ekim 2024 16:02
Son güncelleme 20 Ekim 2024 16:05
Galatasaray, Antalyaspor maçıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, mücadelede Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve Victor Osimhen'in gol pozisyonlarını paylaştı. Galatasaray, bu paylaşımına, "Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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