Galatasaray'dan gol çalışması

Süper Lig'de şu ana kadar gol bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da hücum oyuncuları bu sorunu çözmek adına ekstra çalışmalar gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan gol çalışması
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02 Eylül 2022 11:31
Bitiricilik konusunda problemler yaşayan Galatasaray, çarşamba günkü antrenmanında, 'Gol' çalıştı.

Sarı-Kırmızılılar'da, hücumda büyük beklentilerin olduğu; Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Haris Seferovic, bu konuda ekstra çalışmalar yaptı.

Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle hücum organizasyonları üzerinde yoğunlaşıldı. 

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