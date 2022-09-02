Galatasaray'dan gol çalışması

Bitiricilik konusunda problemler yaşayan Galatasaray, çarşamba günkü antrenmanında, 'Gol' çalıştı.
Sarı-Kırmızılılar'da, hücumda büyük beklentilerin olduğu; Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Haris Seferovic, bu konuda ekstra çalışmalar yaptı.
Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle hücum organizasyonları üzerinde yoğunlaşıldı.
Sarı-Kırmızılılar'da, hücumda büyük beklentilerin olduğu; Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Haris Seferovic, bu konuda ekstra çalışmalar yaptı.
Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle hücum organizasyonları üzerinde yoğunlaşıldı.