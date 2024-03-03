Galatasaray'dan derbide tarihi gol!

Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaştığı maçta tarihe geçen bir gol kaydetti.

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Galatasaray'dan derbide tarihi gol!
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03 Mart 2024 19:10
Son güncelleme 03 Mart 2024 19:20
Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaştığı maçta tarihi bir gole imza attı.

Sarı kırmızılı takım, mücadelenin 1.29. saniyesinde Beşiktaş filelerini Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle havalandırdı. 

Galatasaray bu golle lig tarihinde Beşiktaş'a en erken golünü attı.

Öte yandan Al-musrati, Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

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