Galatasaray'dan derbide tarihi gol!

Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaştığı maçta tarihi bir gole imza attı.
Sarı kırmızılı takım, mücadelenin 1.29. saniyesinde Beşiktaş filelerini Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle havalandırdı.
Galatasaray bu golle lig tarihinde Beşiktaş'a en erken golünü attı.
Öte yandan Al-musrati, Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
Sarı kırmızılı takım, mücadelenin 1.29. saniyesinde Beşiktaş filelerini Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle havalandırdı.
Galatasaray bu golle lig tarihinde Beşiktaş'a en erken golünü attı.
Öte yandan Al-musrati, Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU