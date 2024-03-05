Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!

Galatasaray'dan yorumcu Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve eski Beşiktaşlı yönetici Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
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05 Mart 2024 16:08
Galatasaray'dan yorumcu Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve eski Beşiktaşlı yönetici Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve yöneticileri hakkında suç teşkil eden açıklamaları nedeniyle Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, sürecin her safhası tarafımızca yakinen takip edilecektir.

Kulübümüze fütursuzca asılsız yakıştırmalarda bulunanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz." denildi.

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