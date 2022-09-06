Galatasaray'dan 3 büyük hamle: Adama, Martial ve James!

Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Fredrik Midtjsö gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, dikkat çekici transferlerine de devam etme arzusunda...



TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, Manchester United'ın geçen sezon kiralık olarak Sevilla'da oynayan Fransız yıldızı Anthony Martial ve geçen sezonu Barcelona'da tamamlayan Wolverhamptonlı Adama Traore'nin peşinde.



Galatasaray ayrıca, James Rodriguez için de menajeriyle görüşmelere başladı.



Sarı kırmızılılar, Martial ve Traore'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Al Rayyan'da oynayan James Rodriguez içinse kulübünün bonservis istememesi durumunda bonservisiyle satın alma formülü düşünülüyor.





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