Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediye'yi yıktı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediye'yi yıktı
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26 Ocak 2025 16:38
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
 Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar

Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird, Almadovar (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)

Galatasaray Daikin: Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Kalandadze, Ceylan Arısan)

Setler: 23-25, 9-25, 27-25, 25-19, 6-15

Süre: 118 dakika

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