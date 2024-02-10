Galatasaray Daikin, 2 transferi bitiriyor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Galatasaray'ın gelecek sezonki transferlerini duyurdu.



Rzeszow'da forma giyen smaçör Ana Kalandadze sarı-kırmızlı formayı terletecek. Öte yandan VakıfBank'tan Carutasu için haber beklediklerini duyuran Cibara, ayrıca Sarah Van Aalen ile ilgilenmediklerini duyurdu.



"YASEMİN GÜVELİ İLE ANLAŞTIK"



Biz Yasemin Güveli ile anlaşmamızı yaptık. Önce Eczacıbaşı kulübünü aradık. Hem Ferhat hoca ile hem de yönetim kurulu üyeleriyle konuştuk. Kendilerinden izin istedik. Onlar da feshedince kontratlarını önümüzdeki sene için anlaştık.



"CARUTASU İÇİN VAKIFBANK'IN İZNİNİ BEKLİYORUZ"



Alexia genç, 21 yaşında oynamak istiyor. Daha önce burada kiralık oynadığı için kendisi Galatasaraylı. Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaraylıyım diye her yerde söylüyor. Şayet VakıfBank yönetim kurulu karar alıp da 'Biz Carutasu'yu Türkiye'de bir kulübe kiralık veya satılık göndereceğiz' derse Alexia'nın ilk tercihi Galatasaray. Biz VakıfBank'ın iznini bekliyoruz.



