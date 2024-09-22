Galatasaray'da Yunus Akgün'den resital

Galatasaray'da Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinden sonra formayı verdiği Yunus Akgün, hocasının yüzünü kara çıkarmadı.
Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de başlayan ve geçen hafta 3-1'lik Gaziantep galibiyetinde ağları sarsıp bu sezon siftah yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, derbiye de ilk 11'de başladı.
İlk yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Yunus Akgün, Mertens'in golünde Osimhen'e gönderdiği şık pasla atağı başlatan isim oldu. İkinci yarıda da güzel futbolunu sürdüren genç yıldız, 78'de de gole çok yaklaştı. Osimhen'le yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girip, Çağlar'ın bacaklarının arasından topu geçiren Yunus Akgün, Livakovic'i geçemedi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar maç sonunda Yunus Akgün'e büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.
Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de başlayan ve geçen hafta 3-1'lik Gaziantep galibiyetinde ağları sarsıp bu sezon siftah yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, derbiye de ilk 11'de başladı.
İlk yarıda müthiş bir futbol ortaya koyan Yunus Akgün, Mertens'in golünde Osimhen'e gönderdiği şık pasla atağı başlatan isim oldu. İkinci yarıda da güzel futbolunu sürdüren genç yıldız, 78'de de gole çok yaklaştı. Osimhen'le yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girip, Çağlar'ın bacaklarının arasından topu geçiren Yunus Akgün, Livakovic'i geçemedi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar maç sonunda Yunus Akgün'e büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.