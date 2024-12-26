Galatasaray'da transfer için veda!

Sağ bek Issa Kabore ile ilgilenen Galatasaray, yabancı kontenjanını azaltmak için Elias Jelert'i kiralık olarak gönderebilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da transfer için veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2024 08:25
Son güncelleme 26 Aralık 2024 08:28
Galatasaray'da transfer döneminde savunma hattında değişim yaşanması bekleniyor.

Son olarak bonservisi Manchester City'de bulunan ve Benfica'da kiralık oynayan Issa Kabore'yi gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği onayın ardından harekete geçti.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Portekiz kulübü, Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık kontratını feshetmeye hazır. Galatasaray cephesi 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübüne 6 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların bundan sonraki planı da belli.

JELERT KİRALANABİLİR

Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Elias Jelert'i kiralayarak yabancı kontenjanında yer açmayı düşünen Galatasaray Yönetimi, gerekirse oyuncunun satın alma opsiyonunu da kontrata ekletme seçeneğini masaya yatırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery