Galatasaray'da transfer için veda!

Galatasaray'da transfer döneminde savunma hattında değişim yaşanması bekleniyor.
Son olarak bonservisi Manchester City'de bulunan ve Benfica'da kiralık oynayan Issa Kabore'yi gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği onayın ardından harekete geçti.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Portekiz kulübü, Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık kontratını feshetmeye hazır. Galatasaray cephesi 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübüne 6 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların bundan sonraki planı da belli.
JELERT KİRALANABİLİR
Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Elias Jelert'i kiralayarak yabancı kontenjanında yer açmayı düşünen Galatasaray Yönetimi, gerekirse oyuncunun satın alma opsiyonunu da kontrata ekletme seçeneğini masaya yatırdı.
Son olarak bonservisi Manchester City'de bulunan ve Benfica'da kiralık oynayan Issa Kabore'yi gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği onayın ardından harekete geçti.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Portekiz kulübü, Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık kontratını feshetmeye hazır. Galatasaray cephesi 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübüne 6 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların bundan sonraki planı da belli.
JELERT KİRALANABİLİR
Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Elias Jelert'i kiralayarak yabancı kontenjanında yer açmayı düşünen Galatasaray Yönetimi, gerekirse oyuncunun satın alma opsiyonunu da kontrata ekletme seçeneğini masaya yatırdı.