Galatasaray'da Torreira yıldızlaştı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Samsun maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uruguaylı orta saha, mücadele boyunca girdiği tüm ikili mücadeleleri kazandı. Torreira, 5 ikili mücadelenin tamamından galip çıkarken 4 kez pas arası, 2 kez de top çalma ile oynadı.
Deneyimli yıldız ayrıca yüzde 94 pas isabeti ve 3 uzun topun 2'sinde isabet sağlayarak öne çıktı.
Uruguaylı orta saha, mücadele boyunca girdiği tüm ikili mücadeleleri kazandı. Torreira, 5 ikili mücadelenin tamamından galip çıkarken 4 kez pas arası, 2 kez de top çalma ile oynadı.
Deneyimli yıldız ayrıca yüzde 94 pas isabeti ve 3 uzun topun 2'sinde isabet sağlayarak öne çıktı.