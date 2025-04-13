Galatasaray'da Torreira yıldızlaştı

Galatasaray'da Lucas Torreira, Samsun maçında gösterdiği performansla dikkatleri topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torreira yıldızlaştı
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13 Nisan 2025 15:13
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Samsun maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Uruguaylı orta saha, mücadele boyunca girdiği tüm ikili mücadeleleri kazandı. Torreira, 5 ikili mücadelenin tamamından galip çıkarken 4 kez pas arası, 2 kez de top çalma ile oynadı.

Deneyimli yıldız ayrıca yüzde 94 pas isabeti ve 3 uzun topun 2'sinde isabet sağlayarak öne çıktı.

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