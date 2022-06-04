Galatasaray'da Sensibile işareti verdi: Ederson!

Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Sensibile yaptığı açıklamada, Milan'ın politikasının birçok takım için örnek teşkil edebileceğini belirtti.



Transfere ilişkin izlenmesi gereken yola değinen Sensibile, "Çılgın meblağlar harcamadan düşük maliyetle alınan yetenekleri geliştirmeye çalışacağımız tarzda bir pazara dönüyoruz. Milan'ın yaptığı gibi... Dalga geçmeden de kazanabileceğinizi gösteriyor. Juventus'un hegemonyasının sonu; ligi daha rekabetçi, tahmin edilmesi zor ve ilginç bir hale getirdi" ifadelerini kullandı.



İtalya'dan büyük takımlara aday olabilecek seviyede gördüğü yeteneklere ilişkin soruyu da yanıtlayan futbol adamı, "Bence Salernitana'dan Ederson, harika bir oyuncu olacak. Kaliteli, bir tarzı var ve onu çok beğeniyorum. Ve de çok yüksek maliyetli değil... Walter Sabatini, onun transferiyle harika bir iş başardı" dedi.



Yıldız oyuncu, Ocak 2022'nin sonunda Corinthians'tan 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Salernitana'ya transfer olmuştu.



22 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Ederson, Serie A'da sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.



G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR



Başkan Burak Elmas döneminde sportif direktör olarak göreve getirilen Pasquale Sensibile'nin geleceği merak konusuydu.



Bu anlamda yeni gelecek başkanın da İtalyan futbol adamı ile çalışıp, çalışmayacağı belirsizdi.



Fakat son yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sensibile'nin, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği belirtildi.



2024'e kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki futbol adamının, şimdiden gelecek sezon için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



Öte yandan Galatasaray'da 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak.





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