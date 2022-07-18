Galatasaray'da orta sahaya yeni aday

Galatasaray'ın, Rangers forması giyen orta saha Glen Kamara ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'da orta sahaya yeni aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2022 18:22
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara ile ilgilendiği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı. Orta sahasından Joe Aribo'yu Southampton'a gönderen Rangers'ın ise Kamara'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ