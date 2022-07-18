Galatasaray'da orta sahaya yeni aday

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.



İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara ile ilgilendiği belirtildi.



26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı. Orta sahasından Joe Aribo'yu Southampton'a gönderen Rangers'ın ise Kamara'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.



Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.



Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.





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