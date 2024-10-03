Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi büyük!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, 2'de 2 yapmak istiyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un hedefi ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi büyük!
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03 Ekim 2024 11:42
Son güncelleme 03 Ekim 2024 12:00
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, galibiyet hedefliyor. İlk maçında PAOK'u evinde 3-1 yenen temsilcimiz, 2'de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor.

320. SINAV

Galatasaray, Avrupa kupalarında 320. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da çıktığı 319 maçın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldıran Cimbom, "Kupa 2"de çıktığı 95 karşılaşmada 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

OKAN BURUK'UN HEDEFİ BÜYÜK

Sarı-kırmızılı takımın 1999-2000 sezonunda kazandığı tarihi UEFA Kupası'nda kadroda yer alan Buruk, UEFA Süper Kupası'nı da kaldırmıştı. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter ve Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında önemli deneyimler edinen Okan Hoca, teknik direktörlük döneminde de başarı hedefliyor.

2019-20 sezonunda Başakşehir'i çalıştırırken Avrupa Ligi'nde takımını son 16 turuna çıkaran ve önemli maçlar oynayan Okan Buruk, 10 maçta 5 galibiyet almıştı.

Buruk, şimdi de özdeşleştiği Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde başarıya odaklandı. 50 yaşındaki teknik adam geçen sezon Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi gruplarına da taşımıştı.

İLK KEZ LETONYA

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşacak. Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 36 farklı ülkenin takımıyla mücadele etti. Letonya takımı RFS ise 2022-23 sezonunda Konferans Ligi'nde Başakşehir ile karşılaştı. Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı RFS'yi sahasında 3-0 mağlup etti.

ARADAKİ FARK BÜYÜK

Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor. Kadro değerleri arasında yaklaşık 30 kat fark bulunuyor.

VICTOR OSIMHEN YOK

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün deplasmanda Letonya'dan RFS ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi biten Hakim Ziyech, takımla çalıştı. Letonya'ya giden kafilede sakat olan Osimhen, cezalı Muslera ve hazır olmayan Ziyech yer almadı.

 
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