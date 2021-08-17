Galatasaray'da Nelsson'un lisansı yetişmedi

Victor Nelsson, Giresunspor maçının kadrosunda yer almıştı ancak 22 yaşındaki oyuncunun lisansı maç saatine kadar yetişmedi.

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Galatasaray'da Nelsson'un lisansı yetişmedi
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17 Ağustos 2021 11:18
Galatasaray'ın Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan transfer ettiği Victor Nelsson, Giresunspor maçının kadrosunda yer almıştı. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun lisansı maç saatine kadar yetişmedi.

Hal böyle olunca genç stoper, yedek kulübesinde yer almadı. Fakat Nelsson'un, önümüzdeki maçlardan itibaren takımının yanında yer alması bekleniyor.

Sarı kırmızılıların 23 Ağustos'ta sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçta Nelsson'un ilk 11'de oynayabileceği ifade edildi. 


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