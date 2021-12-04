Galatasaray'da Mustafa Muhammed kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı konuk edecek.



Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçı 11'inde değişikliğe gitti.



Kalede Muslera'ya görev veren Terim, geri dörtlüde Yedlin, Nelsson, Marcao ve Aanholt'a forma verdi.



Orta ikilide Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'ya şans veren Fatih Terim, ön tarafta sağ kanatta Feghouli, forvet arkasında Halil Dervişoğlu ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na 11'de yer verdi.



İleri uçta ise geçtiğimiz hafta oynayan Diagne'nin yerine Mustafa Muhammed forma şansı buldu.





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