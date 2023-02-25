Galatasaray'da Mertens'in can sıkan ağrısı

Galatasaray'da Dries Mertens, bir süredir belinde ağrılar olduğu için son iki günde yapılan çalışmaya katılmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens'in can sıkan ağrısı
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25 Şubat 2023 13:53
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bir süredir belinde ağrılar olduğu için son iki günde yapılan çalışmaya katılmadı. Belçikalı futbolcu kulüp doktorlarının gözetiminde tedavi oldu.

Mertens'in durumunun yakından takip edildiği ve detaylı tetkiklerin ardından bir açıklama yapılacağı öğrenildi. Ancak ilk bulgulara göre Mertens'in çok ciddi bir sorunu yok. Belçikalı futbolcunun önlem amaçlı olarak yarın Corendon Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçında oynatılmayacağı da gelen haberler arasında. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mertens bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol attı, 2 de asist yaptı.  

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