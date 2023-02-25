Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bir süredir belinde ağrılar olduğu için son iki günde yapılan çalışmaya katılmadı. Belçikalı futbolcu kulüp doktorlarının gözetiminde tedavi oldu.Mertens'in durumunun yakından takip edildiği ve detaylı tetkiklerin ardından bir açıklama yapılacağı öğrenildi. Ancak ilk bulgulara göre Mertens'in çok ciddi bir sorunu yok. Belçikalı futbolcunun önlem amaçlı olarak yarın Corendon Alanyaspor ile oynanacak hazırlık maçında oynatılmayacağı da gelen haberler arasında.Mertens bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol attı, 2 de asist yaptı.