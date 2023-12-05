Süper Lig'de cuma akşamı Adana Demirspor'u konuk edecek olan'da, bu maçtan çok 12 Aralık Salı günü'la Parken Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi düşünülüyor.Özellikle kulüp tarafında, tüm finansal hesaplamaların UEFA'dan elde edilecek gelirlere göre düzenlendiği, bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etme hedefinin çok kritik öneme sahip olduğu öğrenildi.Devler Ligi'nde son 16 turuna katılması halinde kasasına ekstra 400 milyon Lira daha koyacak olan Galatasaray Yönetimi, takımdaki motivasyonu artırmak üzere seferberlik ilan etmiş durumda.Özellikle son dönemde yaşanan sıcak para probleminden dolayı prim ödemelerinin bir hayli geriden geldiği belirlendi. Futbolcuların en kritik virajda huzursuzluk yaşamasını istemeye yöneticiler, ellerini ceplerine atarak gecikmiş alacakları bu hafta içerisinde hesaplara yatırmaya hazırlanıyor.Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa, yeni yıla borçsuzluk kağıdıyla girmesi gereken Sarı-Kırmızılılar, rahat bir nefes almış olacak.Bir yandan ligde şampiyonluk kovalarken, diğer taraftan Şampiyonlar Ligi macerasını sürdürmek isteyen teknik direktör Okan Buruk da bu hedef doğrultusunda bazı adımlar atıyor. Adana Demir karşısında 3 puandan başka bir ihtimal düşünmeyen başarılı çalıştırıcı, buna karşın Kopenhag karşısına tamamen hazır durumda çıkabilmek adına bazı fedakârlıklara imza atacak. Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da,Bu doğrultuda Abdülkerim'in de dinlendirilme ihtimalinin yüksek olduğu, onun yerine Pendik maçının son bölümünde sol stopere geçen'ın, Adana Demir karşısında ilk 11'de başlayabileceği belirlendi.'in yokluğunda da yinestoperde olacak.vegibi, Manchester United maçına iğneyle çıkan oyuncuların da yine kenarda bekleyebileceği ve kadroya alınmayacağı bildirildi.