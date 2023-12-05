Süper Lig'de cuma akşamı Adana Demirspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da, bu maçtan çok 12 Aralık Salı günü Kopenhag'la Parken Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi düşünülüyor.
Özellikle kulüp tarafında, tüm finansal hesaplamaların UEFA'dan elde edilecek gelirlere göre düzenlendiği, bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etme hedefinin çok kritik öneme sahip olduğu öğrenildi.
EKSTRA 400 MİLYON LİRA
Devler Ligi'nde son 16 turuna katılması halinde kasasına ekstra 400 milyon Lira daha koyacak olan Galatasaray Yönetimi, takımdaki motivasyonu artırmak üzere seferberlik ilan etmiş durumda.
YÖNETİM NEFES ALACAK
Özellikle son dönemde yaşanan sıcak para probleminden dolayı prim ödemelerinin bir hayli geriden geldiği belirlendi. Futbolcuların en kritik virajda huzursuzluk yaşamasını istemeye yöneticiler, ellerini ceplerine atarak gecikmiş alacakları bu hafta içerisinde hesaplara yatırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa, yeni yıla borçsuzluk kağıdıyla girmesi gereken Sarı-Kırmızılılar, rahat bir nefes almış olacak.
FEDAKARLIK YAPACAKLAR
Bir yandan ligde şampiyonluk kovalarken, diğer taraftan Şampiyonlar Ligi macerasını sürdürmek isteyen teknik direktör Okan Buruk da bu hedef doğrultusunda bazı adımlar atıyor. Adana Demir karşısında 3 puandan başka bir ihtimal düşünmeyen başarılı çalıştırıcı, buna karşın Kopenhag karşısına tamamen hazır durumda çıkabilmek adına bazı fedakârlıklara imza atacak. Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, hafif sakatlığı olan isimler dahi riske edilmeyecek.
KADRODA SÜRPRİZ VAR
Bu doğrultuda Abdülkerim'in de dinlendirilme ihtimalinin yüksek olduğu, onun yerine Pendik maçının son bölümünde sol stopere geçen Kerem Demirbay'ın, Adana Demir karşısında ilk 11'de başlayabileceği belirlendi. Davinson Sanchez'in yokluğunda da yine Victor Nelsson stoperde olacak.
Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha gibi, Manchester United maçına iğneyle çıkan oyuncuların da yine kenarda bekleyebileceği ve kadroya alınmayacağı bildirildi.
Özellikle kulüp tarafında, tüm finansal hesaplamaların UEFA'dan elde edilecek gelirlere göre düzenlendiği, bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etme hedefinin çok kritik öneme sahip olduğu öğrenildi.
EKSTRA 400 MİLYON LİRA
Devler Ligi'nde son 16 turuna katılması halinde kasasına ekstra 400 milyon Lira daha koyacak olan Galatasaray Yönetimi, takımdaki motivasyonu artırmak üzere seferberlik ilan etmiş durumda.
YÖNETİM NEFES ALACAK
Özellikle son dönemde yaşanan sıcak para probleminden dolayı prim ödemelerinin bir hayli geriden geldiği belirlendi. Futbolcuların en kritik virajda huzursuzluk yaşamasını istemeye yöneticiler, ellerini ceplerine atarak gecikmiş alacakları bu hafta içerisinde hesaplara yatırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa, yeni yıla borçsuzluk kağıdıyla girmesi gereken Sarı-Kırmızılılar, rahat bir nefes almış olacak.
FEDAKARLIK YAPACAKLAR
Bir yandan ligde şampiyonluk kovalarken, diğer taraftan Şampiyonlar Ligi macerasını sürdürmek isteyen teknik direktör Okan Buruk da bu hedef doğrultusunda bazı adımlar atıyor. Adana Demir karşısında 3 puandan başka bir ihtimal düşünmeyen başarılı çalıştırıcı, buna karşın Kopenhag karşısına tamamen hazır durumda çıkabilmek adına bazı fedakârlıklara imza atacak. Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, hafif sakatlığı olan isimler dahi riske edilmeyecek.
KADRODA SÜRPRİZ VAR
Bu doğrultuda Abdülkerim'in de dinlendirilme ihtimalinin yüksek olduğu, onun yerine Pendik maçının son bölümünde sol stopere geçen Kerem Demirbay'ın, Adana Demir karşısında ilk 11'de başlayabileceği belirlendi. Davinson Sanchez'in yokluğunda da yine Victor Nelsson stoperde olacak.
Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha gibi, Manchester United maçına iğneyle çıkan oyuncuların da yine kenarda bekleyebileceği ve kadroya alınmayacağı bildirildi.