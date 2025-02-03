Galatasaray'da kırmızı kart itirazı

Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu.

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Galatasaray'da kırmızı kart itirazı
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03 Şubat 2025 22:15
Galatasaray, Gaziantep FK maçında Deian Sorescu'nun Rolland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart itirazında bulundu.

Maçın ikinci yarısında Sallai'den topu kapmak isterken topsuz alanda rakibini düşüren Sorescu'nun müdahalesi sonrası Sallai yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından sarı kartı bulunan Sorescu'nun ikinci sarı kart görmesi gerektiği gerekçesiyle Galatasaray cephesi itirazlarda bulundu.

Hakem Kadir Sağlam, oyunun devam etmesini istedi ve Galatasaray'ın kırmızı kart itirazları sonuçsuz kaldı.

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