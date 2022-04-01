Galatasaray'da ikinci Boey krizi!

Milli arada Fransa'ya giden ve koronavirüse yakalanan Sacha Boey, Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer almayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ikinci Boey krizi!
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01 Nisan 2022 09:25
Galatasaray'da ikinci Sacha Boey krizi yaşanıyor.

Ligdeki son Gaziantep deplasmanında iki sağ bek tribünde otururken Semih'in oynamasıyla ilgili bir iddia ortaya atan Ümit Davala, "Boey, Omar'ın kas ağrısı olduğunu duyunca 'Ben de halsizim, oynayamam' demiş. Ben burada bir şeytanlık seziyorum." demişti.

Şimdi de milli arada tatil için Fransa'ya giden 21 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve bu nedenle Türkiye'ye dönmediği ortaya çıktı. Boey, Karagümrük maçının kadrosunda da yer alamayacak.

Milli arada ABD'de göz kontrolüne giden ve önceki gün takıma dönen Omar'ın mücadeleye yetiştirilmesi için kondisyon ekibi yoğun mesai harcıyor.

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