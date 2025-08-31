Galatasaray'da Icardi az süre, çok etki!

Sahaya ve tribünlere verdiği enerji ile takımdaki liderliği sarı-kırmızılıları bir adım ileriye taşıyor.

Bu sezon yavaş yavaş form tutmaya başlayan Arjantinli oyuncu, Karagümrük maçında ardından dün de gölünü kaydetti. Rizespor önünde 67. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Icardi, 90'da Roland Sallai'nin pasında topu boş kaleye gönderdi.

Bu sezon üç resmi maçta toplamda 50 dakika sahada kalan Icardi, ligdeki ikinci gölünü kaydetti. Süresi arttıkça eski formuna kavuşacağını gösteren 32 yaşındaki oyuncu, orta alandan zaman zaman top dağıttı.