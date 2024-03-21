Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle çok fazla forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'ten flaş bir haber geldi.
Kaya Temel'in haberine göre; Hakim Ziyech, gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek.
OPSİYON DEVREYE GİRDİ
Chelsea'den bedelsiz kiralanan Faslı yıldızın, bedelsiz satın alma opsiyonu devreye girdi.
Galatasaray'daki 16. maçına çıkan Hakim Ziyech'in bonservisi sözleşmesi gereği alınacak.
SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE
Yıldız ismin kontratında "15 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunuyordu.
Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Ziyech, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 16 maçta toplam 824 dakikada sahada kaldı.
Kaya Temel'in haberine göre; Hakim Ziyech, gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek.
OPSİYON DEVREYE GİRDİ
Chelsea'den bedelsiz kiralanan Faslı yıldızın, bedelsiz satın alma opsiyonu devreye girdi.
Galatasaray'daki 16. maçına çıkan Hakim Ziyech'in bonservisi sözleşmesi gereği alınacak.
SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE
Yıldız ismin kontratında "15 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunuyordu.
Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Ziyech, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 16 maçta toplam 824 dakikada sahada kaldı.