Galatasaray'da gündem yine Telles

Galatasaray, sol bek transferi için gündemine yine eski oyuncusu Alex Telles' aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da gündem yine Telles
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09 Haziran 2023 11:43
Sol bekte Alex Sandro'dan sonra eski öğrencisi Alex Telles'i de gündemine alan Galatasaray, bu bölgeye çok önemli bir takviye yapmaya kararlı.

Elinde Kazımcan Karataş'tan başka sol beki kalmayan sarı-kırmızılılar, bu transfer operasyonu için acele etmiyor. Manchester United'la Telles için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak.

Bir yandan yıldız isimlerle görüşen Galatasaray, diğer taraftan savunmanın solunda Boey gibi etki yaratabilecek yetenekte bir genç oyuncu arayışını da sürdürüyor.Scout ekibinde hummalı bir çalışma söz konusu.

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